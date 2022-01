L’agenda dei Live della settimana (#1, 2022)

Prove di ripartenza, nonostante decreti legge sempre più stringenti almeno fino al 31 Gennaio.

Con Locomotiv e Covo Club in stand-by vi consigliamo di seguire il festival digitale Solido, giunto alla seconda edizione, ricordando inoltre la data dei Diaframma a Roma (Monk Club) di sabato 15.

Lunedì 10 Gennaio – Solido Festival

Documentari, performance live e talk sulla musica, promossi dai festival emiliano-romagnoli acieloaperto, Arti Vive e Ferrara Sotto le Stelle, che hanno deciso di fare rete e unirsi per diffondere la cultura dei festival musicali e delle idee dietro alla progettazione di un festival.

Lunedì 10 gennaio

ore 19: WEBINAR, I SOCIAL NEI FESTIVAL MUSICALI

presenta Piero Merola (Social media specialist); con Arianna Poli (FSLS) e Davide Ciriello (SOLIDO)

ore 21: EMIDIO CLEMENTI LEGGE ROBERT LOWELL

Martedì 11 gennaio

ore 19: SOUNDCHECK PARTE 1 – QUALI PROSPETTIVE PER LA MUSICA DAL VIVO, I FESTIVAL DEL 2022

con Matteo Gozzi (Soliera, Arti Vive, referente SOLIDO), Carlo Pastore (Mi Ami Festival), Giulia Cavaliere (Rolling Stone); modera Anna Ferri (Arci Modena)

ore 21: BEHIND THE SCENES – Gli aftermovie e documentari della rete SOLIDO

Mercoledì 12 gennaio

ore 19: SOUNDCHECK PARTE 2 – QUALI PROSPETTIVE PER LA MUSICA DAL VIVO, I FESTIVAL DEL 2022

con Fabio Bortolussi (Sexto ‘Nplugged), Luigi Vignando (Vigna PR), Vincenzo Bellini (Locus Festival), Oderso Rubini (Regione Emilia-Romagna), Gianluca Gozzi (TOdays); coordina Stefano Malosso (Limina rivista)

ore 21: SOLIDO – SULLE STRADE DEI FESTIVAL con Riccardo Sinigallia, Laila Al Habash e Machweo, presenta Nicholas David Altea

Gli eventi sono visibili in contemporanea sulle pagine Facebook di acieloaperto, Arti Vive e Ferrara Sotto Le Stelle, oppure sul canale YouTube di SOLIDO a questo link: linktr.ee/solido.rete

Venerdì 14 Gennaio – THE JAMES TAYLOR QUARTET, Blue Note, Milano

Due giorni per quattro spettacoli, venerdì 14 e sabato 15 Gennaio alle 20:30 e alle 23, con il James Taylor Quartet! Una miscela esplosiva di Soul, Funk, Jazz, Spy Movies e R’n’B per una delle band che ha definito il genere acid jazz, con il leader James Taylor già protagonista nelle fila dei Prisoners e successivamente collaboratore tra gli altri di U2, Pogues, Manic Street Preachers.

Info e biglietti su www.bluenotemilano.com/programmazione

Venerdì 14 Gennaio – LAILA AL HABASH, Circolo della Musica, Torino

“Mystic Motel”, uscito per Undamento e prodotto da Niccolò Contessa (I Cani) e STABBER, è l’album d’esordio di Laila Al Habash, giovane artista italo-palestinese, un viaggio nel quale emerge tutto il suo talento e personalità. Laila Al Habash cresce con il mito di Raffaella Carrà e di Mina, suoi punti di riferimento tanto stilistici quanto musicali, che mescola nelle canzoni con influenze più contemporanee come Kali Uchis, Baustelle e Devendra Banhart. Nel 2019 pubblica per Bomba Dischi “Come Quella Volta”, “Zattera” e “Bluetooth”, incluse nella colonna sonora della serie Netflix “Summertime”. In apertura Stramare (Matteo Palazzolo), tra cantautorato e freschezza pop.

Biglietti su DICE

Sabato 15 Gennaio – DANDY BESTIA, Raindogs, Savona

Chitarrista e mente creativa degli Skiantos insieme a Freak Antoni, canta, suona e racconta l’incredibile storia degli Skiantos. Nel 1965, all’età di 13 anni scappa di casa per recarsi al concerto dei Beatles a Milano. Nel 1970 riceve in regalo la sua prima chitarra elettrica, una Fender Mustang. Nel 1973 si iscrive al DAMS di Bologna, che frequenterà con scarso rendimento a causa dei continui impegni con le orchestre da ballo in cui suona; una tra tutte, quella di Peppino Di Capri.

Al Dams conosce Roberto Antoni, detto Freak, col quale fonderà gli Skiantos.

Ingresso con tessera ARCI, biglietti su www.musicglue.com/circolo-raindogs-house/