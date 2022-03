A novembre Bob Dylan pubblicherà un nuovo libro

Un nuovo libro del Premio Nobel per la Letteratura Bob Dylan è in arrivo: si intitola The Philosophy of Modern Song e uscirà il prossimo 8 novembre per la casa editrice newyorchese Simon & Schuster. Con quest’ultima Dylan ha pubblicato anche lo straordinario primo tomo (e a oggi unico) della sua autobiografia, Chronicles Volume One (2004), e la raccolta completa di testi Lyrics (2016), volumi che in Italia sono stati tradotti dallo studioso e accademico Alessandro Carrera (le Lyrics in traduzione italiana, peraltro, sono state ristampate nel 2021, per gli ottant’anni di Dylan, con in aggiunta, esclusiva tutta nostrana, le traduzioni dei brani contenuti nel suo più recente album, Rough and Rowdy Ways, l’ennesimo capolavoro del cantautore, uscito nel giugno 2020) e pubblicati da Feltrinelli.

Poche, ma succose, sono le informazioni relative a questa nuova uscita, il primo libro di Dylan da Chronicles Volume One e, di conseguenza, il primo dal Premio Nobel che ha ricevuto nel 2016. The Philosophy of Modern Songs conterrà una sessantina di saggi riguardanti canzoni di svariati artisti, da Nina Simone a Hank Williams, da Stephen Foster a Elvis Costello, con ampie riflessioni su come una sola sillaba in più possa modificare una composizione e persino su come il bluegrass si colleghi all’heavy metal. Jonathan Karp, presidente della Simon & Schuster, ha diffuso un comunicato nel quale evidenzia la brillantezza dell’opera, la cui scrittura è iniziata, in base a quanto è trapelato finora, intorno al 2010. Nel 2020 Bob Dylan ha pubblicato la gemma Rough and Rowdy Ways, a oggi il suo ultimo album in studio, e nel luglio 2021 ha diffuso un film-concerto in streaming, Shadow Kingdom, di cui si è scritto ampiamente su queste pagine. Nell’autunno del 2021 Bob Dylan ha iniziato il suo Rough and Rowdy Ways World Tour 2021-2024 tenendo una ventina di show nel Nord America tra novembre e dicembre, tra cui tre esibizioni al Beacon Theatre di New York. Attualmente sta tenendo una serie di concerti negli States che si concluderà circa a metà aprile: attendiamo di sapere verso quali zone del mondo muoverà in estate e in autunno. Qui sotto potete ascoltare il debutto dal vivo di “Crossing the Rubicon”, brano tratto dal suo ultimo disco eseguito per la prima volta in concerto da Dylan nel suo primo show del 2022 tenutosi il 3 marzo scorso a Phoenix, AZ.