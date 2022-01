Cover Gennaio 2022: Earl Sweatshirt

Earl Sweatshirt si prepara (e ci prepara) a iniziare nel migliore dei modi il 2022 con il suo quarto LP, “Sick!” che uscirà il 14 gennaio, a a quasi quattro anni di distanza da “Some Rap Songs”, uno degli album hip hop più conturbanti e profondi di quell’annata e a tre anni dal suo ultimo EP, l’altrettanto ispirato “Feet Of Clay”

L’ormai quasi ventottenne e storico componente della Odd Future non si è mai fermato e ha pubblicato a novembre il primo estratto “2010”, seguito da “Tabula Rasa”, alternando collaborazioni con uno dei suoi ideali eredi, MIKE e The Alchemist che sarà presente in due tracce degli attesissimi ventiquattro minuti di “Sick!”.

Come al solito, infatti, il minutaggio sarà più assimilabile a quello di un EP e l’ultimo brano, “Titanic” mette ancora una volta in lustro le incredibili doti di scrittura di Thebe Neruda Kgositsile.