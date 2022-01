Grazie ai Superchunk celebriamo ancora l’indie-rock

Tornano i Superchunk! Il prossimo 25 Febbraio vedrà infatti la luce “Wild Loneliness”, dodicesimo album in studio della band di Mac McCaughan, Laura Ballance, Jim Wilbur, Jon Wuster (e un jolly come Jason Narducy). Segue di pochi mesi la ristampa/anniversario dei vent’anni di “Here’s To Shutting Up” e l’uscita di un ottimo documentario sul tubo estratto dal DVD “Crowding Up Your Visual Field” del 2003, diario della tournèe mondiale a supporto dell’ultimo lavoro prima del temporaneo scioglimento con apparizioni e musiche di Built To Spill, Lambchop, The Glands.

Mentre per quanto riguarda il nuovo lavoro della band di Chapel Hill, esce su Merge e contiene diverse partecipazioni illustri, tra cui Sharon Van Etten, Norman Blake e Raymond McGinley dei Teenage Fanclub, Mike Mills dei R.E.M. e Tracyanne Campbell dei Camera Obscura. Già succosa l’anticipazione di “Endless Summer”, con una melodia power-pop dal retrogusto folk e ispirata da un mese di Gennaio 2020 particolarmente caldo negli States…al contrario di questo!

La tracklist di “Wild Loneliness”:

01 City of the Dead

02 Endless Summer

03 On the Floor

04 Highly Suspecft

05 Set It Aside

06 This Night

07 Wild Loneliness

08 Refracting

09 Connection

10 If You’re Not Dark

Foto di Oona McCaughan