Nicola Guerra Awards 2021

Anno transitorio, indubbiamente influenzata dall’incertezza. Ho smesso di pensare, o forse ho pensato troppo. Solite dinamiche di alienamento (mi fa paura questa accettazione dell’abitudine) e solito rifugiarsi nel luogo a me più congeniale. La musica . Live al contagoccie, festival rimandati o vissuti a metà, distanziamento dal presente e continuo desiderare di ri-abbracciare il futuro. Speriamo migliore di quello che mai avremmo immaginato.

Il mio disco dell’anno è quello che ho ascoltato di più nelle mie scorribande motorie nella città deserta; la musica degli scozzesi è tornata prepotentemente a dirmi che parlare del passato aiuta a capire chi si vuole essere domani.

Sicuramente non un uomo che si abitua a non vivere.

1.ARAB STRAP – As Days Get Dark

2.PUMA BLUE – In Praise of Shadows

3.GUEDRA GUEDRA – Vexillology

4 SPACE AFRIKA – Honest Labour

5.IOSONOUNCANE – Ira

6.NOTWIST – Vertigo Days

7.QUANDO TUTTO DIVENTO’ BLU – Quando Tutto Diventò Blu

8.TIM COHEN – You Are Still Here

9.FINE BEFORE YOU CAME – Forme Complesse

10.TIRZAH- Colourgrade

(Nick)