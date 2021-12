L’agenda dei Live della settimana (#51, 2021)

Una settimana molto DIY, densa di ottime realtà italiane tra hyper-pop, new wave e indie.

Non possiamo che spingerle con grande piacere!

Martedì 14 Dicembre – HACKOUT! + CEMENTO ATLANTICO & Others, Diagonal Loft Club, Forlì

Giunge alla settima edizione il Festival “COMEDIVENTI”, Traiettorie del Suono d’Oggi.

Il Diagonal vi aspetta da martedì 14 a venerdì 17 dicembre con una line-up di grande interesse tra concerti, talk e DjSet, a ingresso gratuito!

Martedì h.21 – HACKOUT! live + Bangutot DjSet

Mercoledì h.21 – DAYKODA live + Piero Merola DjSet

Giovedì h.21 – CEMENTO ATLANTICO live

Venerdì h.19 – CASINO ROYALE Talk + DjSet

Diagonal Loft Club – Viale Salinatore 101, Forlì

www.instagram.com/diagonaloftclub

Giovedì 16 Dicembre – SYCAMORE AGE, Teatro Novecento, Napoli

I toscani Sycamore Age da oltre dieci anni esplorano la musica fuori e dentro i confini dell’ art-rock e art-pop, creando scatole musicali magiche dove tutto è concesso e tutto può succedere. Dopo due album e partecipazioni a festival di rilievo come Berlin Music Week e Primavera Sound a Barcellona, è di recente pubblicazione il loro ultimo lavoro ‘Castaways’, edito per Woodworm Label: un meraviglioso viaggio sonoro dalle mille sfaccettature e bellissimi percorsi.

Auditorium Novecento Via Enrico De Marinis N.4 Napoli, Ore 21:30

POSTI LIMITATI, prenotazionirockalvi@live.com

Giovedì 16 Dicembre – VIPRA, Largo Venue, Roma

Vipra, classe ‘92, vive tra Milano e Roma. Membro del collettivo Sorrowland, con il quale ha pubblicato gli EP “Buone maniere per Giovani Predatori” e “OSSO”, ha recentemente avviato la propria carriera anche come solista, con l’album “Simpatico, solare, in cerca di amicizie”, preceduto dai singoli “Ragazzino”, “Bene Dai” e “Siamo Seri”. La sua produzione spazia da sonorità hyperpop a urban passando per il punk e l’elettronica, tutte caratterizzate da uno stile di scrittura ironico e contemporaneo. Lavora come autore di testi assieme a molti artisti italiani e ha iniziato da poco ad avvicinarsi al mondo della sceneggiatura. In apertura Lost Kids.

Biglietti su DICE

Venerdì 17 Dicembre – A MINOR PLACE & Others, Teatro Comunale, Teramo

14 formazioni, 45 musicisti e 12 ore di musica! “LA SCENA” è un esperimento che racchiude molte fra le realtà musicali del territorio abruzzese, con la speranza di farlo diventare un appuntamento fisso per poter ospitare in futuro anche le altre formazioni che mancano all’appello. Oltre ai nostri favoriti A Minor Place si alterneranno sul palco del Comunale: Celidea, Davide Grotta, Francesco Sbraccia, Gian & Gli Spiriti, Ilenia Appicciafuoco, Illaereo, Imuri, Lavinia Di Fernando, Moontrees, Portafortuna, Sara De Michele, Tristan Baab e Yung + Dere. Il tutto è organizzato da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo con il prezioso supporto del Musica Inedita Teramana MIT.

Start h. 16, Biglietti su Vivaticket e al botteghino del teatro il giorno dell’evento.

Venerdì 17 Dicembre – XABIER IRIONDO + SNARE DRUM EXORCISM, Covo Club, Bologna

La performance live di Xabier Iriondo (Afterhours) si snoda intorno alla ricerca e scoperta di un paesaggio sonoro in bilico tra performance e concerto, esempio di come il suono possa essere manipolato, sperimentato e lavorato organicamente. Il live è caratterizzato dall’utilizzo di strumenti/utensili autocostruiti (e non), e diventa un’esperienza unica, non riconducibile alla dimensione di un concerto tradizionale. “Snare Drum Exorcism”, da un idea di Franz Valente (Teatro Degli Orrori), esplora i confini tra performance ed esperienza sonora con un lavoro di ricerca volto ad unire l’aspetto selvaggio e diretto dell’esperienza rock, post punk e noise, con quello imprevedibile ed astratto della musica sperimentale elettroacustica.

10€ alla porta (+ 5€ tessera Hovoc 21/22)

Sabato 18 Dicembre – REV REV REV & Others, Colorificio Kroen, Verona

Serata dalle tinte shoegaze, con tre brillanti gruppi italiani rappresentativi del genere: i REV REV REV (Fuzz Club Records) alternano aperture oniriche e psichedeliche a momenti di forte impatto sonico, il cui singolo “Catching a buzz” è stato in rotation su BBC6 e l’album “Des Fleurs Magiques Bourdonnaient” indicato tra i migliori album del 2016 da Drowned in Sound, Sounds better with reverb e Decay FM; i MONDAZE (Tafuzzy Records) miscelano punk e hardcore, metal e screamo nel debutto “Late Bloom” uscito il 10 dicembre 2021 e infine YOU, NOTHING. (Floppy Dischi, Dotto Records), giovane e affiatatissimo quartetto con sonorità che oscillano tra lo shoegaze, il dream pop e il post punk, che non avrebbe assolutamente sfigurato negli anni d’oro della scena wave pesarese di Be Forest e Soviet Soviet, ma con un tiro punk che può ricordare Buzzcocks e Siouxsie and the Banshees. After Shows Kroen Resident Dj set.

Ingresso: 5 € con tessera AICS Inizio concerti: 22.00