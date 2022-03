Arriva la ristampa di “2°” degli Ulan Bator

Il secondo disco degli Ulan Bator, “2°” (“2 Degrees” ovvero “2 gradi”), quello che ha fatto decollare la carriera a livello internazionale della band francese (poi stabilitasi in Italia), è stato ristampato. La versione cd è esaurita da 20 anni, e “2°” fu accolto dalla stampa specializzata come una delle migliori uscite del 1996. Il disco fu registrato dal trio originale Amaury Cambuzat, Olivier Manchion, Franck Lantignac e i pezzi sono cinque, per una durata poco più di 30 minuti, in pratica un EP.

In seguito all’uscita di “2°” il gruppo vinse – insieme ad altre band – un contest organizzato dal ministero della Cultura e “il destino” portò il sampler con i brani dei vincitori fino all’etichetta dei CSI (ex CCCCP), il Consorzio Suonatori Indipendenti. Allora i CSI stavanno preparando “Tabula rasa elettrificata”, il loro viaggio in Mongolia, e il nome degli Ulan Bator non poteva che saltare all’occhio dei CSI. Pochi mesi dopo uscì in Italia la compilation “Polaire” (titolo del primo brano in questa nuova ristampa) che raccoglieva i pezzi dei primi due primi dischi degli Ulan Bator.

Su questa ristampa hanno lavorato Amaury Cambuzat e Olivier Manchion, con il remaster del disco fatto nel “Let go ego sound” studio di Cambuzat e poi con l’aggiunta di foto inedite della session, dello studio di prove e registrazioni dell’epoca, insediato nel cuore di un vecchia miniera di gesso di Bougival – ovest di Parigi – a pochi passi del lungofiume così amato dagli “impressionistes”. Sul retro dell’insert la riproduzione della foto del manifesto originale del 1996. Infine l’ultimo pezzo “Episcope” si è allungato in una “extended version”.

ULAN BATOR “2 Degrees” (1996) EP remastered 2022 – € 20

“2 Degrees”

E’ disponibile anche il primo album degli Ulan Bator, “Ego:Echo”:

