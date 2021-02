[IT-alien] “Radiate”, il nuovo singolo di Daykoda in anteprima

“Physys” è il nuovo album di Daykoda – aka Andrea Gamba – in uscita l’11 marzo 2021 per BeatMachine, ispirato al contatto tra umano ed elementi naturali e all’ispirazione musicale che ne deriva.

Un LP – il secondo dell’artista – sofisticato ma mai greve, dove gli influssi jazz si mescolano all’uso eclettico dei sample, del beat e di elementi hip hop. Il risultato è una tracklist ambiziosa con collaborazioni internazionali di rilievo: come con il rapper Block Mameli che ha collaborato con Daykoda a “Green Leaves” mentre “Radiate”, il pezzo che vi presentiamo oggi in première esclusiva, è in feat. con Br1: una traccia sognante tra nu jazz e soul, dove i fiati precipitano sul pezzo intrecciandosi alle percussioni e creando effetti ipnotici.

E’ già chiaro che “Physys” potrà dare molto al panorama del jazz italiano – e non solo – del 2021.

Potete ascoltare “Radiate” in anteprima su questo link: