[Podcast] Indi(e)pendenze meets Kalporz: Viviana D’Alessandro

Il nuovo episodio di Indi(e)pendenze meets Kalporz vede ospite Viviana D’Alessandro, per raccontare la fervida scena dei pub di Brixton nata intorno a Black Country New Road e Squid e fare un primo punto sui dischi imprescindibili dell’annata come quelli di Low e Idles.

Una preview per il mese di gennaio? Cerchiate in agenda sabato 7, in onda su Neu Radio alle 12 con Matteo Maioli ci sarà un kalporziano storico, Max Cavassa!

La scaletta:

IDLES – The Beachland Ballroom

BLACK COUNTRY, NEW ROAD – Bread Song

JOCKSTRAP – 50 50

MARTHA SKYE MURPHY – Found Out

SQUID – Narrator

LOW – More

Indi(e)pendenze è un programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su Neu Radio (www.neuradio.it) ogni sabato in diretta dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.