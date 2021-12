La Top 7 della settimana (#49, 2021)

Il ritorno di Tierra Whack con un EP, Rap?, contenente tre brani per circa nove minuti di musica, un nuovo pezzo di Grimes, una inattesa chicca di SZA, l’album d’esordio di No Rome, It’s All Smiles, uscito per Dirty Hit, il nuovo album di Rival Consoles, Overflow (abbiamo scritto della sua imminente uscita di recente), PJ Harvey che annuncia la ristampa vinilica (out a gennaio) del capolavoro Let England Shake, uscito dieci anni fa, con annesse B-sides, e il video di “Measure of a Man” di FKA twigs che collabora con Central Cee per un pezzo che farà parte della colonna sonora del film The King’s Man.

7. No Rome – “Remember Remember”

6. SZA – “I Hate U”

5. Grimes – “Player of the Games”

4. Rival Consoles – “Monster”

3. PJ Harvey – “Let England Shake” (Demo)

2. FKA twigs ft. Central Cee – “Measure of a Man”

1. Tierra Whack – “Stand Up”