L’agenda dei Live della settimana (#48, 2021)

Un novembre tormentato da rinvii e cancellazioni (sempre per quel virus là) si avvia verso i suoi due eventi più importanti, le date di Arlo Parks a Milano e Viagra Boys a Bologna.

E se non potrete esserci, ripiegata su queste band italianissime.

Giovedì 25 Novembre – LAPARA, Freakout Club, Bologna

In arrivo a primavera 2022 un nuovo EP della band capitanata da Rebecca Paraciani e autrice di un pop elegante e zuccherato che trasforma le paure comuni in suoni freschi e sfacciati, in un’atmosfera onirica e di contrasti, che si ispira al gioco dei bambini. Presenteranno “Corpo”, in uscita per Costello’s Records. Il brano rappresenta una domanda universale, quella della crescita, della consapevolezza, della paura, della trasformazione che visibile e invisibile. Una domanda che si ripete e ritorna con sensi e significati differenti. Come cambia il corpo?

Ingresso 5 Euro, prenotazioni su www.musicglue.com

Giovedì 25 Novembre – CANARIE + MASEENI, Largo Venue, Roma

I Canarie (Paola Mirabella e Andrea Pulcini) li descrivevamo così, all’uscita di “Tristi Tropici”: “un pop psichedelico d’autore cantato in italiano che rimanda al mood scanzonato di Mac DeMarco e agli arrangiamenti ricchi e avvolgenti tipici del sound di Woods e Kevin Morby”. Con loro su Porto Records anche Maseeni, nostra anteprima di giugno.

Si esibiranno al Radio Sonica live show special, in Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, Roma.

Biglietti disponibili qui: https://li.sten.to/CanarieLargo

Venerdì 26 Novembre – CARLO MASU E LE OSSA, Locomotiv Club, Bologna

Una nuova formazione bolognese incendierà il palco del Locomotiv. Carlo Masu: In libera uscita dai CUT, storica band di garage-noise-punk, intento a mettere a nudo le proprie ombre. Maria Giulia Degli Amori: tastiere, voce, percussioni. Impegnata anche nella Mandria, la band di Iosonouncane. Animo eclettico e orecchio assolutista, determinata a concretizzare le idee più aleatorie. Stefano Orzes: batteria, percussioni. Addetto a riordinare le pulsazioni. Peppe Randazzo: Impastatore di basse e amalgamatore di atmosfere. Dedito al nuovo umanesimo dell’era senza futuro.

Opening Act: Le Hen. Le loro influenze sono diverse come diversi sono i trascorsi musicali delle tre: dal post punk al punk rock passando per l’electroclash, con la benedizione delle riot grrls.

Alibi (2018) è il loro primo album autoprodotto.

Ingresso 5 Euro con tessera AICS

Venerdì 26 Novembre – NEW CANDYS, C.S.O. Pedro, Padova

Per l’occasione della festa di Dischi Sotterranei, I New Candys suoneranno i brani del quarto album “Vyvyd” pubblicato lo scorso luglio dopo il berlinese Synasthesie che li ha visti esibirsi a fianco di Brian Jonestown Massacre e A Place To Bury Strangers.

Informazioni sull’evento FB

Sabato 27 Novembre – ARLO PARKS, Circolo Magnolia, Milano

Finalmente arriva in Italia la fresca vincitrice del Mercury Prize, dopo i sold out del tour inglese e europeo. “Collapsed In Sunbeams” è stato un raggio di sole in questo periodo buio.

Biglietti su Ticketmaster

Domenica 28 Novembre – VIAGRA BOYS, Link, Bologna

Rinviato e poi destinato a una location più grande, i Viagra Boys daranno vita ad uno degli show più attesi dell’anno. Al momento è sold out ma vi rimandiamo ai social per eventuali disdette o cambi di programma di qualche fortunato avventore.