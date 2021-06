Maseeni, guarda in anteprima il video di “Demente”

Secondo singolo per il visionario songwriter psichedelico Maseeni, che l’11 giugno ha pubblicato “Demente” dopo la traccia d’esordio “Draghi” pubblicata da Porto Records (Canarie, Big Mountain County).

“Demente” ha un sapore più vivido e terreno, “una via di fuga da un risveglio nostalgico, da un dolore alleviato, come sempre, dalle braccia della notte che, come una amica fedele, ti offre puntualmente una spalla sulla quale piangere.”

Lorenzo Masini nasce a Roma il 25 agosto 1994. Inizia a suonare la chitarra all’età di 11 anni.

Nel 2013 fonda i “Transmission”, band dal sound trasversale con influenze jazz, blues, rock e sperimentali. Con i Transmission, oltre le varie esperienze live in giro per l’Italia, viene invitato ad aprire il concerto degli Spyro Gyra a Roma, inizia a scrivere il primo album in italiano, disco che non vedrà mai la luce. Nel 2015 fonda insieme a Giulia Oddi il duo “Govinda”, progetto trip hop-electro pop e nel mentre inizia a scrivere i primi brani in italiano per un futuro progetto solista.

Dal 2018 entra a far parte del progetto psych WeirdBloom come chitarrista prendendo parte a diversi tour europei e Festival internazionali tra i quali il SXSW, The Great Escape, Home Festival, Rome Psych Fest e Miami. Collabora e parte in tour sempre come chitarrista anche con i Big Mountain County (Psych rock). Sempre dal 2018 inizia a lavorare come musicoterapeuta nel reparto TIN (terapia intensiva neonatale) del fatebenefratelli di Roma dove tutt’oggi porta avanti il suo progetto chiamato “musicoterapia in TIN”.

Oggi Lorenzo Masini si rimette in gioco e diventa MASEENI, primo progetto solista, il primo ad essere pensato, scritto e cantato in lingua nostrana.

In anteprima per voi il video di “Demente”, ideato e realizzato da SS4 Collective.