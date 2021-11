La Top 7 della settimana (#48, 2021)

Top 7. Settimanale – Thanksgiven awards.

Ho bruciato questa top 7 nel forno insieme al tacchino, perciò esce con un paio di giorni di ritardo. Croccante e piena di buoni propositi.

7. Kanye West si pente per il ringraziamento.

Come ormai uso e costume di Ye (all’anagrafe Kanye Omari West), ecco il post di pentimento per gli atti commessi negli ultimi anni in occasione del ringraziamento.

Aldilà del gossip e dei commenti sugli ultimi anni, quei primi 15 secondi sicuramente diventeranno un sample.

Kim, riprenditi Ye. Per favore.

6. Tyler, the Creator agli AMA 2021



Agli AMA 2021, condotti da Cardi B, c’era anche Tyler, the Creator che, in un set innevato ci ha deliziato con “Massa”, tratta dal suo ultimo disco.

Al solito, gioia per occhi e orecchie.

5. Guess who’s back LCD SOUNDSYSTEM.

Dopo tre anni e un membro in meno, tornano gli LCD Soundsystem per la loro residency al Brooklyn Steel.

Nessuna canzone nuova, ma un salto tra le perle del passato e qualche chicca, come una cover degli Spacemen 3 e una dei Joy Division.

Se avete due orette, vale la pena.

4. Louis CK e Marylin Manson, Kanye West e Taylor Swift e altre fantastiche storie dalle nomination per i Grammy 2022

Le nomination dei Grammy hanno sempre quel che di Wtf?! e anche il 2022 non fa eccezione.

Se nella categoria Best Album ci sono gli ABBA, nominati per la prima volta nella loro storia, Kanye West e Taylor Swift di nuovo nella stessa categoria.

Ma i due nomi che più hanno fatto discutere, per i loro trascorsi, sono quelli di Marylin Manson (nominato per il suo lavoro con Kanye West in due categorie) e Louis CK (nella categoria Best Comedy Album).

Harvey Mason Jr, Ceo dell’Academy ha dichiarato che le nomination per i Grammy non saranno basate sul passato degli artisti, sui loro trascorsi e sulle loro pendenze, l’unica cosa che verrà tenuta in considerazione sarà il comportamento nei loro eventi e show.

3. La disputa tra Domino Records e Four Set continua

Una faida cominciata ad inizio anno per le royalties di download e royalties e finita per il momento con la perdita dei primi tre dischi di Kieran Hebden sulle piattaforme di streaming. Ora di tirare fuori gli hard disk impolverati e quegli mp3 a 128kbps.

2. Gli HELMET e il loro primo disco live

Gli HELMET hanno pubblicato il loro primo live album ufficiale: “Live And Rare”su earMUSIC, registrato nel 1990 al mitico CBGB. Esplosivi.

1. Anche i Fontaines D.C. live

Abbiamo ancora nelle orecchie la band irlandese nella data di Parma, e loro ci deliziano di un album dal vivo.





(Riccardo Ricci & Paolo Bardelli)