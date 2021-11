L’agenda dei Live della settimana (#49, 2021)

Questa settimana ci sono altre due date dei Viagra Boys (a Roma e Milano) e continua il tour teatrale di Carmen Consoli. Vi diamo comunque delle validissime alternative qui sotto, tra l’indie-pop di Jesse The Faccio, il garage-rock dei Devils e la sperimentazione di Anna Von Hausswolff.

Lunedì 29 Novembre – ANNA VON HAUSSWOLFF, Basilica Santa Maria dei Servi, Bologna

Nell’unica tappa italiana del tour europeo, Anna Von Hausswolff si esibirà all’interno della Basilica di Santa Maria dei Servi, grazie a TANK – serbatoio culturale. La musicista e compositrice svedese studia e esplora il potenziale dell’organo a canne e le sue composizioni sono costituite da un suono mutevole e pieno di contrasti, spesso contraddistinto da vari elementi sovrapposti, fluidità, transizioni di calma e drammaticità, armonia e dissonanza. Anna ha collaborato con Nick Cave & The Bad Seeds, Swans, Efterklang, Refused per citarne alcuni. È stata invitata da Nils Frahm ad accompagnarlo sul palco del Barbican di Londra e da David Byrne per esibirsi al suo festival Meltdown al Southbank Centre, Londra. Questa è solo una minuscola parte del suo lavoro.

Mercoledì 1 Dicembre – BOOSTA, Auditorium Melotti, Rovereto (TN)

Davide “Boosta” Dileo dei Subsonica presenta “The Post Piano Session”, un viaggio nel post-rock per pianoforte. “Abbiamo sempre considerato il post-rock territorio di appartenenza delle chitarre. Ma se al posto delle corde della chitarra risuonassero quelle del pianoforte? Armonie e melodie sussurrate o gridate. C’è lo spazio per tutto. Il pianoforte al centro, il suono come colonna sonora di un viaggio intimo. Per chi suona. Per chi ascolta. Per chi partecipa.” Come solista ha pubblicato “La Stanza Intelligente” nel 2016 e “Facile” nel 2020.

Giovedì 2 Dicembre – THE DEVILS, Circolo Dev, Bologna

Il duo rock’n’roll napoletano sbarca al Dev per presentare il nuovo album “Beast Must Regret Nothing”, pubblicato in Aprile da Voodoo Rhythm e Goodfellas e che vanta la collaborazione di Mark Lanegan e Alain Johannes (Arctic Monkeys, PJ Harvey). Ingresso 6 euro con tessera AICS.

Venerdì 3 Dicembre – EVERSOR, Bloom, Mezzago (MB)

Tutto Il Nostro Sangue è la rassegna musicale che strizza l’occhio a Sangue del Tuo Sangue, titolo dell’ultimo disco della band milanese/bergamasca Requiem for Paola P., direzione artistica di questo ciclo di concerti. Ogni mese la line up spazia non solo in termini di genere musicale proposto, ma anche in relazione alla provenienza regionale dei musicisti coinvolti, così che il pubblico possa ascoltare band già conosciute ma al contempo scoprirne di nuove. In questa serata un pezzo di storia emo-core con gli Eversor; Lingua Serpente è un travolgente consorzio noise con componenti di With Love Captain Mantell, Teatro degli Orrori, Ninos Du Brasil e Smart Cops, mentre gli Odessa (Marnero, La Crisi) propongono un post-hardcore che è una manata nei denti.

Sabato 4 Dicembre – JESSE THE FACCIO, Capitol Hall, Pordenone

La ventunesima edizione del Pop Festival ospiterà tra venerdì 3 e sabato 4 Dicembre Bluem, Laguna Bollente, Planet Opal e Jesse The Faccio. Il Mac DeMarco veneto presenta dal vivo oltre al fresco EP “Le Cose Che Ho” l’album “Verde” – uscito lo scorso marzo su Dischi Sotterranei – in cui sviluppa il doppio concetto di “speranza”, partendo dalla negazione di quest’ultima per arrivare a trattarla come unica salvezza possibile.

