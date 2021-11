Trentemøller pubblica il suo nuovo singolo “Dead or Alive”

Trentemøller pubblica oggi il suo nuovo singolo “Dead or Alive”, terzo singolo che, dopo “In the Gloaming” e “All Too Soon”, anticipa Memoria, in uscita l’11 febbraio prossimo per la sua etichetta In My Room. Si tratterà del suo primo album dopo Obverse, pubblicato nel 2019.

Per questo nuovo lavoro, il musicista danese ha dato vita ad atmosfere spettrali, vicine allo shoegaze e all’elettronica più immersiva e avvolgente, aggiugendo nuove tessere nel suo repertorio, già estremamente ampio e variegato. “Dead or Alive”, accompagnato da un video riuscito, è particolarmente ipnotica e allucinata, dall’andamento epico e spericolato, a tratti alienante e claustrofobica, come già in parte procedeva “In the Gloaming”, anch’esso un brano particolarmente affascinante.