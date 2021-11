Il meglio della settimana (quasi) conclusa con la nostra top 7.

7. Big Thief – “Time Escaping”

6. Beach Bunny – “Oxygen”

5. The War On Drugs – “I Don’t Live Here Anymore (live on Kimmel)”

4. Horsegirl – “Billy”

3. Damon Albarn – “The Cormorant (Live)”

2. POND – “Take Me Avalon I’m Young”

1. Yuppie Flu – “Hold On E.P.”