[Anteprima] “Siamo figli liberi”, il nuovo singolo di HOFAME

È dalla pandemia da Covid-19 e dai mesi di lockdown che ha preso vita il nuovo disco di HOFAME, progetto musicale curato da Cristiano Alberici (ex X-Mary e Cristio) arrivato alle soglie del quarto album. Oggi presentiamo in anteprima il primo singolo e il relativo video “Siamo figli liberi”, estratto dal nuovo LP “Vita condivisa”, prodotto da Riff Records, Tafuzzy Records e La Barberia Records e distribuito da Goodfellas.

Spazi chiusi da condividere, restrizioni che diventano occasioni per creare canzoni, forzature che scatenano reazioni di libertà: è da questi rapporti ossimorici che nascono le canzoni del disco, che ondeggiano tra sonorità indie-pop, new wave e lo-fi. Di seguito il video di “Siamo figli liberi”, poi in fondo una Top7 dedicata alle canzoni che hanno ispirato il disco. Buon ascolto.

Sette brani che hanno ispirato HOFAME

Arto Lindsay – Ilha Dos Prazeres

“Questo brano mi ha letteralmente stregato. I ritmi incalzanti latineggianti. La voce suadente usata come uno strumento. Meraviglioso”



Lounge Lizards – Voice of Chunk

“Anche in questo caso uno dei brani che mi appaga da sempre. Pura energia musicale. Consigliato fortemente”



Juan Wauters – Locura

“Il pop che mi piace. Scanzonato, ironico, ben fatto. Cantato in spagnolo”



Sorry – As the Sun Sets

“Il gruppo odierno che ha inspirato i momenti più cupi del disco”



The Quincey – Guai

“Pop psichedelico italiano di ottima fattura. Da esportatore in tuto il mondo”



Giacomo Laser – Brividi

“Continua a meravigliare il suo modo di approcciarsi alla vita e all’arte . Uno stimolo continuo per chi cerca la verità”



Sacrobosco – Drive

“Il brano è appena uscito, anzi il video è stato in anteprima proprio su Kalporz a metà Ottobre . Sacrobosco collabora con Gigiabooking, di conseguenza è uno di famiglia. Ho il piacere di ascoltare i suoni brani con largo anticipo. Drive mi ha subito colpito. La sue elementare evoluzione musicale, che racchiude il segreto della musica pop. Il video bellissimo, mi trasporta lontano ad ogni visione. Un vero talento”