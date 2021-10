[Première] Le tinte sospese di “Drive” di Sacrobosco

Kalporz presenta oggi l’anteprima esclusiva del nuovo video di Sacrobosco, “Drive”.

“Drive” è il brano più recente e più indicativo sulle future direzioni del progetto Sacrobosco: traccia dalle tinte sospese, tra lo-fi e ambient, “Drive” “è stilisticamente legata all’outsider house americana, tramite il campionamento di un famoso brano pop dei primi anni 2000”.

Il video del brano è stato realizzato da Giacomo Giunchedi e ripassato su VHS da Ivan Fu: è un collage di riprese fatte nel corso del 2020 filtrate attraverso la stessa gamma di colori che compone la copertina dell’ep.

“Drive” è tratta da “Flamethrower”, il nuovo ep di Sacrobosco. Esce il 22 ottobre 2020 per Sussidiaria, label di Daniele Carretti (Offlaga Disco Pax, Felpa). Il disco contiene tre brani che hanno fatto parte dello stesso ciclo compositivo del precedente “Both Sides Of The Sky”, full lenght pubblicato ad aprile 2021, ma che per la loro lunghezza e natura sono stati lasciati fuori dalla tracklist e ripensati per una pubblicazione mirata. Ciascun brano è accompagnato da un video realizzato attraverso processi di campionamento e rielaborazione di filmati presi dal web incrociati con riprese originali, ripassati poi su nastro VHS.

Foto di Lorella Furleo Semeraro