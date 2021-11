“Another Day” è il secondo album di Chris Liebing

A tre anni di distanza dall’album d’esordio Burn Slow, pubblicato nel 2018, esce oggi per la Mute Records Another Day, che nelle sue dieci tracce – quasi 54 minuti di musica – dipinge un affresco di elettronica nebbiosa, ostica ma al tempo stesso affascinante sin dal primo ascolto. La tracklist vede molte collaborazioni prestigiose, tra cui quelle di Ralph Hildenbeuten, Maria Uzor e Tom Adams.

Circa un mese fa è stata pubblicata “Circles”, col featuring di Tom Adams, di cui è stato già diffuso un remix che si può ascoltare sulla pagina YouTube di Chris Liebing, e ancora prima era stato condiviso “Fault Line”, brano d’apertura del disco, oscuro e ipnotico, della durata di quasi sei minuti, di cui si può visionare anche il video. Il primo singolo in assoluto del disco, però, è stato “Whispers and Wires”, con la voce di Ladan, già noto come Cold Specks, che era stato diffuso lo scorso maggio.