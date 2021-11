“Music for Psychedelic Therapy” è il nuovo album di Jon Hopkins

È da poco uscito per Domino il sesto album in studio di Jon Hopkins, Music for Psychedelic Therapy, a più di tre anni di distanza da Singularity, pubblicato nel maggio 2018. “Nessun suono di batteria, qualcosa di più vicino a una sinfonia classica che a un disco dance-elettronico”, l’ha definito lo stesso autore qualche settimana fa.

“Sit Around the Fire” è stato il primo, affascinante singolo, diffuso all’inizio di settembre, ed esemplifica perfettamente gli intenti e l’approccio di Hopkins nella creazione e nella produzione del disco.

Un excerpt dell’album è stato poi pubblicato sui canali social del musicista circa un mese fa. La tracklist presenta, tra gli altri, un ambizioso e avvolgente pezzo suddiviso in tre parti, “Tayos Caves, Ecuador”, le lunghe e complesse “Ascending, Dawn Sky” e “Love Flows Over Us in Prismatic Waves”, la già citata “Sit Around the Fire”, che conclude il disco e che vede la collaborazione di Ram Dass ed East Forest. Due brani sono impreziositi dalla collaborazione di 7RAYS. La versione LP del disco uscirà l’11 febbraio 2022.