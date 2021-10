La Top 7 della settimana (#43, 2021)

7. Real Estate e l’omaggio ai Television

10 anni dall’uscita di “Days” (2011), il secondo album pubblicato dai Real Estate, celebrati con un omaggio a una delle band che più di tutte hanno esercitato un’influenza sul loro sound. Il titolo del disco è preso infatti dalla traccia dei Television contenuta in “Adventure” del 1978.

6. La synth ballad di Radio Trapani

Dopo il ritmo magnetico di Groving Strong, Radio Trapani, musicista di origini piemontesi di stanza ad Amsterdam, ha pubblicato il terzo singolo. Prodotto a quattro mani con Almazzieri, “Go” evoca un rituale sull’amore che finisce. L’uscita di un concept EP è prevista per la prossima primavera.

5. Il nuovo video degli Animal Collective

Avvolto in un turbine di colori e di luci dalle increspature psichedeliche, è uscito il nuovo video del singolo “Prester John”. Il brano è l’esito della collaborazione tra Panda Bear e Avey Tare, mixato dalla produttrice italiana Marta Salogni. Il nuovo album, “Time Skiffs”, uscirà a febbraio.

4. Demodelica e i trent’anni di “Screamadelica”

Fuori dal 15 ottobre “Demodelica“, cofanetto pubblicato in occasione del trentennale del capolavoro dei Primal Scream. All’interno si trovano demo, working in progress e versioni alternative di “Screamadelica” con le note di copertina di Jon Savage.

3. “Fair in”, l’ultimo album di Helado Negro

Fuori per 4AD il settimo disco di Helado Negro, alias del musicista Roberto Carlos Lange. Melodie delicate e suoni rilassati e rarefatti. Decisamente un piacevole ritorno.

2. “Blue Banisters” di Lana Del Rey

Terminata l’attesa per il nuovo disco di Lana De Rey, dopo che l’artista 36enne a settembre aveva deciso di prendere una pausa dai social network. La cantautrice ha infatti pubblicato venerdì 22 ottobre il suo ottavo album in studio, anticipato dal video che accompagna la title track.

1. Il cofanetto di Let It Be

Dallo scrigno delle session di “Let It be“, per il 50esimo anniversario della pubblicazione del disco, è stato ricavato un cofanetto che contiene un nuovo remix, alcune alternative takes e il mix inedito di Glyn Johns del 1969. Ciliegina sulla torta sarà l’uscita dell’attesissimo documentario di Peter Jackson, “The Beatles: Get Back“, che mostrerà le riprese che hanno accompagnato l’elaborata gestazione dell’album sotto una nuova luce.

(Eulalia Cambria)