[Scoutcloud] “Drommon”, l’incantesimo horror acid-folk degli Smote

Un’esperienza sonora: “Drommon” degli Smote, inizialmente pubblicato ad aprile di quest’anno solo in casetta dalla Base Materialism, è uscito questo mese in vinile per la Rocket Recordings in una versione ampliata: quattro brani, invece di due, che suonano terrorifici, apocalittici come se John Carpenter producesse una colonna sonora acid folk per musicare un ipotetico remake de “Il Demonio” di Brunello Rondi.

Gli Smote, che poi altro non sono il progetto in studio di Daniel Foggin, sono sicuramente tra gli artisti da tenere d’occhio in questo 2021: drone music, psichedelia, folk in chiave acida. Il prossimo 21 Novembre faranno il debutto dal vivo al Brave Exhibitions Festival come band vera e propria (un quartetto).

(Monica Mazzoli)