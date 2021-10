Con Club To Club si torna a ballare come se fosse il 2019: i nomi di C0C

Da giovedì 4 a domenica 7 novembre (2021!) Club To Club ci farà rivivere un lungo weekend di normalità con Beatrice Dillon, Koreless, Skee Mask, Bill Kouligas, DJ Nigga Fox, Tirzah, L’Rain, Vladislav Delay, Space Afrika, Caterina Barbieri che potremo ascoltare e ballare IN PIEDI – volutamente scritto in caps lock – un po’ come se fossimo nel 2019.

Saranno le OGR di Torino, la venue del giovedì che faceva da preview alle maratone di musica e clubbing del Lingotto, a ospitare questa edizione di C0C The Festival as a Performance.

COC è un ritorno alla base per Club To Club, dopo l’esperimento estivo della performance di Arca nella villa di Marcelo Burlon a Ibiza e la serata di qualche giorno fa a Londra in collaborazione con Stone Island che ha portato nella storica Roundhouse Pa Salieu, Obongjayar, Kode9 e altri act.

C0C è anche un ottimista preludio a una doppia edizione di Club To Club prevista per il 2022, prima a marzo per celebrare l’agognato ventennale del 2020, e poi, come di consueto a novembre.



Si parte giovedì 4 novembre con GANG OF DUCKS X C2C FESTIVAL X TORINO, un progetto co-curato insieme al collettivo multidisciplinare torinese Gang Of Ducks, in cui quattro show inediti metteranno in dialogo artisti nazionali e internazionali per i quali la città di Torino è il punto d’incontro: il producer dominicano del reggaeton destrutturato Kelman Duran, il pupillo torinese di Hyperdub, Mana, l’artista visuale e compositore Francesco Cavaliere e alcuni dei componenti della Gang Of Ducks, come Sabla, Sabra Berts e XIII, affiancato dalla vocalist russa Sabina Kaufman.

Venerdì 5 novembre torna in Italia uno dei nomi simbolo delle nuove avanguardie britanniche, la producer, compositrice ed esploratrice musicale Beatrice Dillon, reduce da “Workaround”, uno dei lavori del 2020 più celebrati dalla critica internazionale, pubblicato dalla PAN di Bill Kouligas, altro atteso ospite della serata.

Completano il cartellone Ripatti, ai più noto come Vladislav Delay, con il suo progetto footwork uscito su un’altra label contemporanea fondamentale, Planet Mu, e Lewis Roberts aka Koreless, protagonista quest’anno dell’ottimo LP di debutto su Young, “Agor”, dopo una lunga militanza nell’underground britannico (nostro artista del mese lo scorso luglio).

Sabato 6 novembre tra gli ospiti internazionali per la prima volta in Italia il duo dub di Manchester Space Afrika che ha appena pubblicato su Dais l’ambizioso “Honest Labour” e un ritorno di buon auspicio, quello di Skee Mask tra i protagonisti, e a conti fatti possiamo dire tra i migliori protagonisti delle ultime due edizioni di C2C. Con loro sul palco delle OGR Tomat, già parte dei Niagara e oggi attivo negli spime.im che esordirà con il suo progetto solista, Caterina Barbieri, con le sue inconfondibili alchimie modulari immersive. proporrà gli show di due artisti italiani.

La chiusura di domenica 7 novembre è un manifesto dello spirito eclettico di C2C: con il producer DJ Nigga Fox, pioniere del folgorante mix di afrohouse lusitana, batida e kuduro, torna in Italia Tirzah, una delle nostre preferite, e attuale artista del mese grazie all’ottimo lavoro “Colourgrade” dove mette a fuoco un sound ormai peculiare fatto di minimali ballad elettroniche, downtempo, eredi del trip hop, ma con lo sguardo rivolto al future R&B più sperimentale. L’Rain, altro debutto italiano, è il progetto della compositrice sperimentale e polistrumentista di Brooklyn, Taja Cheek, una delle curatrici dei party Warm Up del MOMAPS1 che a New York hanno fatto la storia dell’ultimo decennio. Il suo “Fatigue”, uscito su Mexican Summer, è uno dei dischi più intriganti dell’anno.

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ospiterà da venerdì 5 a domenica 7 novembre l’installazione video WE CALL IT AVANT– POP a cura di Nationhood ispirata ai vent’anni di storia di Club To Club. Lungo una disorientante sequenza di contenuti creati ad hoc, la produzione video esplorerà l’immaginario del festival che, mutando le sue peculiarità, ha segnato due decadi di musica in Europa. Un nuovo punto di vista che oscilla tra l’archivio del Festival e un futuro immaginato che affonda le radici dove tutto è iniziato: un inno visuale e immersivo alla dimensione emotiva dell’esperienza musicale che ha accompagnato il festival fino ad oggi. Sempre alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo negli stessi giorni si terrà il programma di talk, panel, proiezioni del Festival, che esplorerà i temi attorno ad arte contemporanea, design, digitalizzazione e nuove generazioni. Verrà inoltre rinnovato Suoni d’Artista, l’installazione realizzata in collaborazione con la manifestazione cittadina Luci d’Artista: una rilettura in chiave musicale e sonora del contesto urbano di Porta Palazzo attraverso un esperimento di realtà aumentata.

Un’opera contemporanea capace di dar vita attraverso la musica e la tecnologia ad un nuovo approccio agli spazi urbani, in cui l’utente è guidato tramite il proprio device in un percorso sonoro, realizzato dal collettivo Artetetra, nei luoghi circostanti il mercato interculturale di Porta Palazzo. Suoni d’Artista sarà fruibile da giovedì 4 novembre attraverso la scansione di QR code inseriti sui totem posizionati nell’area.

I biglietti stanno già andando via velocemente e sono acquistabili su DICE.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, si rinnova anche quest’anno il sodalizio fra C2C Festival e CoNNGI, associazione di promozione sociale nata per rappresentare a livello nazionale e internazionale le nuove generazioni formate da giovani con background migratorio, nati e/o cresciuti in Italia. C2C Festival organizzerà una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno di azioni di inclusione sociale e partecipazione attiva delle nuove generazioni, con il coordinamento di CoNNGI.

Il programma nel dettaglio:

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021

OGR TORINO, SALA FUCINE — 21:30-02:30

GANG OF DUCKS X C2C FESTIVAL X TORINO

Francesco Cavaliere [IT]

Kelman Duran & Mana [DO + IT] — debut show

Sabla & Sara Berts [IT + IT] — debut show

XIII & Sabina Kaufman [IT + RU] — debut show

PORTA PALAZZO — TUTTO IL GIORNO

Suoni d’Artista: Artetetra

— site specific sound installation

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO,

AUDITORIUM — 18:00-21:00

C0C Talks

We Call It Avant-Pop: Nationhood

— site specific video installation

OGR TORINO, SALA FUCINE — 21:30-02:30

Beatrice Dillon [UK]

Bill Kouligas [GR/DE]

Koreless [UK] — Italian exclusive show

Ripatti [FI] — debut show

PORTA PALAZZO — TUTTO IL GIORNO

Suoni d’Artista: Artetetra

— site specific sound installation

SABATO 6 NOVEMBRE 2021

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO,

AUDITORIUM — 16:00-21:00

C0C Screenings

We Call It Avant-Pop: Nationhood

— site specific video installation

OGR TORINO, SALA FUCINE — 21:30-02:30

Caterina Barbieri & Ruben Spini [IT]

Skee Mask [DE]

Space Afrika [UK] — Italian exclusive show

Tomat [IT]

PORTA PALAZZO — TUTTO IL GIORNO

Suoni d’Artista: Artetetra

— site specific sound installation

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO,

AUDITORIUM — 16:00-18:30

C0C Screenings

We Call It Avant-Pop: Nationhood

— site specific video installation

OGR TORINO, SALA FUCINE — 21:30-02:30

L’Rain [US] — Italian exclusive show

Tirzah [UK] — Italian exclusive show

DJ Nigga Fox [AO/PT]

PORTA PALAZZO — TUTTO IL GIORNO

Suoni d’Artista: Artetetra

— site specific sound installation