Sega Bodega, nuovo album pronto a uscire

Probabilmente erano in molti ad aspettare l’annuncio di “Romeo”, il nuovo disco del producer di casa NUXXE Sega Bodega.

Negli ultimi tempi Bodega ha ricevuto sempre più attestati di stima, facendo conoscere il suo sound a platee sempre più ampie e aumentando l’attesa per il seguito di “Salvador”, primo album uscito solo l’anno scorso.

Nelle scorse settimane era arrivato il primo indizio: il singolo “Only Seeing God When I Come”, mentre ieri finalmente l’annuncio dell’uscito di “Romeo” per il 12 Novembre proprio sulla sua label NUXXE.

La tracklist vede dieci brani in sclaletta tra cui due arricchiti dalle collaborazioni con Arca e Charlotte Gainsbourg.

In attesa di sentire il disco nella sua interezza e giudicare se sarà sempre NUXXE a continuare a portare avanti il sound del post-avant pop, possiamo goderci il secondo estratto da “Romeo”, “Angel On My Shoulder”.