Ritornano i The War on Drugs con un grande brano

Sono quasi sempre una garanzia di qualità i The War on Drugs. Dopo il discreto singolo “Living Proof”, diffuso in luglio, qualche giorno fa la band ha condiviso “I Don’t Live Here Anymore”, title track del nuovo album che uscirà in ottobre. Proprio due giorni fa è stato diffuso anche il video, che potete vedere qui sotto. Ci sarà poi un tour in USA, UK ed Europa, con alcuni show in venue particolarmente note e capienti, come il Madison Square Garden di New York. Il nuovo disco segue l’ottimo A Deeper Understanding, uscito nel 2017.

“Been so afraid of everything / I need a chance to be reborn”, canta con trasporto Adam Granduciel appena dopo aver citato il testo di “Shelter from the Storm” di Bob Dylan (“a creature void of form”). Siamo in un vortice rock appassionante e ipnotico, governato da chitarre roboanti, synth avvolgenti e apparato ritmico energico, che strizza l’occhio sia a classici come Bruce Springsteen sia all’alternative indipendente dell’ultimo decennio, di cui gli stessi War on Drugs sono stati uno dei capisaldi, straordinariamente coesi e versatili. Proprio per questo motivo, occorre mantenere alta l’attenzione sulla loro prossima uscita.