[Contest] 4 omaggi per Mirror: Matteo Vallicelli, Anudo e Counterfly

L’elettronica d’annata del nuovo progetto solista di Matteo Vallicelli (The Soft Moon, Death Index), quella più contemporanea dei torinesi Anudo e il producer Counterfly. Dopo la grande risposta di pubblico delle due serate inaugurali, torna MIRROR MILANO, sempre nella nuova venue del Contatto Club di Corso Sempione 76, sabato 11 marzo.

Noi di Kalporz abbiamo 2 biglietti in palio (incluso 1 omaggio per il vostro accompagnatore). Per vincerli, basta mettere Like alla nostra fanpage Facebook (qui) e scrivere questo messaggio privato: “giungla elettrica“.

C’è tempo fino alle 12 di sabato 11 marzo : in bocca al lupo!

La line up dell’evento di marzo, come detto, ospiterà Matteo Vallicelli (batterista con The Soft Moon, Death Index, già membro di Smart Cops e Wildmen). Primo italiano a firmare per il suo debutto solista con la cult-label di Brooklyn Captured Tracks che abbandona momentaneamente le bacchette per portare nei sotterranei del Contatto Club il suo live elettronico con escursioni psichedeliche, sperimentando con synth, loops e drum machines. Insieme ci saranno gli Anudo, trio piemontese che con il disco di debutto “Zeen” (2016, Martelabel) ha conquistato l’attenzione di pubblico e critica, tanto da essere definiti “the next big thing della musica elettronica suonata in Italia”; in questa occasione suoneranno in anteprima esclusiva il prossimo singolo in uscita ad aprile. Ad aprire la serata Counterfly, moniker dietro il quale si cela il producer Lorenzo Olivieri.

MIRROR è la nuova esperienza underground di Milano. La sua proposta musicale spazia dall’elettronica avvolgente all’indie-rock più tagliente. La sua sostanza è un party dai mille riflessi, dove luci, colori e musica sono sempre i protagonisti. Prima live e poi djset – in un continum temporale dove il concetto di “festa” è linfa vitale per l’evento. L’obbiettivo è riunire tutti gli appassionati e farne sempre di nuovi, aggregare la scena e alimentarla, grazie a una selezione che porterà live i nomi più interessanti della scena indie italiana e straniera e dj set eclettici e ricercati.