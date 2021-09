La Top 7 della settimana (#37, 2021)

7. Little Simz sulla cresta

Considerando il grande momento della bravissima rapper londinese era prevedibile che le sessions dei brani del nuovo “Sometimes I Might Be Introvert” di Little Simz si sarebbero sprecate. Prima Tiny Desk, e poi solo nell’ultima settimana l’immancabile KEXP e tre brani per Live Lounge di BBC Radio 1 tra cui una cover di Robin Thicke. Tutte esibizioni di altissimo livello, come sempre.









6. Il ritorno di Snail Mail

“Valentine” è non solo il nuovo singolo di Snail Mail ma anche la title track del suo nuovo album, in uscita per Matador il 5 novembre.



5. Arlo Parks trionfa ai Mercury Prize

A differenza di tante altre premiazioni, i Mercury Prize hanno fama di avere un occhio attento e misurato su un equilibrio sottile tra popolarità, freschezza e qualità. A spuntarla quest’anno è stata Arlo Parks: il suo album di debutto, “Collapsed In Sunbeams”, ha spiccato su proposte coraggiose come Nubya Garcia e la premiata coppia Floating Points / Pharoah Sanders, nomi chiacchieratissimi come Sault e Black Country, New Road ma anche sul grime di Ghetts, il soul-pop di Celeste e Laura Mvula e i colossi indie-rock Mogwai e Wolf Alice.



4. Jarvis, Wes e la Francia

Accanto alla colonna sonora ufficiale di “The French Dispatch”, il nuovo film di Wes Anderson in arrivo nelle sale italiane l’11 novembre, uscirà un altro disco ad esso correlato: si tratta di una rilettura di canzoni francesi degli anni 60 intitolata “Tip-Top Chansons D’Ennui”, firmate nientemeno che da Jarvis Cocker, probabilmente l’unico volto della scena brit-pop a potersi permettere di cantare in lingua francese senza perdere alcuna credibilità. Qui il primo singolo tratto dall’album, in uscita il 22 ottobre.



3. (Not So) Tiny Desk

Nonostante la pandemia abbia da tempo costretto NPR a tenere distanti gli artisti dalla scrivania del loro format Tiny Desk, la qualità degli show non è mai calata. Solo nell’ultima settimana una Rico Nasty accompagnata da una band decisamente eclettica e un J Balvin dall’East River con vista sul ponte di Brooklyn.





2. Una grande settimana per l’hip hop

Dopo la sua incredibile ascesa dell’anno scorso con l’album di debutto “Send Them To Coventry”, Pa Salieu esce a sorpresa con un nuovo EP collaborativo intitolato “Afrikan Rebel”, che si avvale delle featuring di Obangjayar, Tay Iwar e Zlatan.

Dall’altra parte dell’oceano tornano invece gli Injury Reserve, oggi un duo dopo la scomparsa di Stepa J. Groggs, con il secondo album “By The Time I Get To Phoenix”.

E in un certo qual modo torna anche Mac Miller: la sua amatissima mixtape “Faces” del 2014 sta finalmente per arrivare su Spotify e per celebrarne l’imminente pubblicazione è uscito un nuovo video per “Colors And Shapes”.







1. Le magie di Daniel e Liz

“Magic: Oneohtrix Point Never” è il più recente album di Oneohtrix Point Never che il prossimo 29 ottobre verrà ripubblicato su Warp in versione blu-ray contenente oltre a 16 video musicali che ripercorrono la carriera di Daniel Lopatin e oltre all’inedita “Nothing’s Special” con Rosalìa, anche altre bonus tracks tra cui questa nuova bellissima collaborazione con Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins.