Ritornano i Saint Etienne con “‘I’ve Been Trying to Tell You”

I Saint Etienne ritornano con I’ve Been Trying to Tell You, decimo lavoro in studio del trio londinese pubblicato da Heavenly Recordings. Contemporaneamente è stato diffuso anche un film con lo stesso titolo, presentato lo scorso 3 settembre al BFI Southbank. La patina ’90s del gruppo si integra perfettamente con suoni scelti con cura dal pop e dall’elettronica alternative contemporanei, che immergono i brani in atmosfere lisergiche e sognanti.

Dall’album era stata già diffusa “Pound House”, traccia imbevuta di atmosfere synth-pop e dai ritmi e vocalizzi ipnotici e alienanti contenente un sample di “Beauty on the Fire” di Natalie Imbruglia attorno al quale si sviluppa la canzone. Dal brano è stato tratto un videoclip girato da Alasdair McLellan. Le nuove composizioni, nate inevitabilmente in seno alla situazione pandemica, risultano cariche di pathos, momenti di tensioni, velamenti e dis-velamenti.

Da I’ve Been Trying to Tell You era stato tratto anche un altro singolo ad anticipare l’uscita del disco, vale a dire “Penlop”, più cupa e tesa di “Pond House”, altro biglietto da visita di valore al nuovo lavoro, otto brani per quaranta minuti di musica particolarmente ispirata e affascinante.