“HEY WHAT” è il nuovo album dei Low

Esce oggi per la Sub Pop HEY WHAT, tredicesimo album in studio dei Low, pubblicato a tre anni di distanza dall’eccezionale Double Negative, uscito nel 2018.

La band di Mimi Parker e Alan Sparhawk procede spedita e coerente in un percorso di evoluzione sonora e compositiva ambizioso e pregevole. Le invenzioni sperimentali e dissonanti di Double Negative, che era seguito al più che discreto Ones and Sixes del 2015, tornano anche in questo HEY WHAT, un disco oscuro e seducente fatto di rumori, frequenze disturbanti, ritmi alieni e voci cosmiche e angeliche.

Nelle dieci canzoni, quarantasei minuti convincenti ed emozionanti, emergono elementi sorprendenti, fascinosi e complessi, in un continuo avvicendarsi di rivelazioni e di misteri. Non si può, ovviamente, prescindere dal disco precedente, il già citato Double Negative, punto di non ritorno di questa nuova fase del gruppo. Sin dagli esordi i Low si sono dimostrati coraggiosi, alzando più volte l’asticella e cambiando pelle con lucidità e con coerenza. Anche HEY WHAT è un grande album.