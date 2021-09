Little Simz condivide il suo nuovo album, “Sometimes I Might Be Introvert”

Esce oggi il nuovo album di Little Simz, Sometimes I Might Be Introvert, quarto lavoro in studio della giovanissima rapper britannica di origini nigeriane, che a 27 anni è già un nome di punta della scena hip-hop europea e, anzi, mondiale. A distanza di due anni da Grey Area (2019), che le era valsa una candidatura ai Mercury Prize, Little Simz torna con un lavoro ambizioso, poetico ed estremamente coerente al suo interno.

Dei 19 pezzi dell’album, che esce oggi via Age 101 e AWAL, diversi erano stati diffusi tra aprile e luglio. Tutti accolti con grande entusiasmo, “Introvert”, “Women”, “Rollin Stone” e “I Love You, I Hate You” rappresentano solo alcune delle sfaccettature del disco, che mostra con grande evidenza il brillante talento della rapper.

È uno degli album “più personali dell’autrice”, come ci ricorda Stereogum. Ed è forse anche il disco più variegato e coinvolgente tra quelli che Little Simz ha prodotto finora, la cui ampia durata permette, a chi ancora non la conosce, di scandagliare con sguardo attento l’arte della giovane rapper quasi in ogni suo aspetto: dalle fonti d’ispirazione al virtuosismo dei testi, dalla sua voce magnetica ai ritmi coinvolgenti e ipnotici.