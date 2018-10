Blood Orange ospita A$AP Rocky nel video di “Chewing Gum”

Si avvicina il ritorno in Italia di uno dei nostri artisti contemporanei prediletti. Blood Orange ha ideato e girato il video di “Chewing Gum”, brano estratto dal suo ottimo nuovo LP “Negro Swan”, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente qui. Il brano e il video ha tra i credits un ospite prestigioso, la star dell’hip hop di Harlem A$AP Rocky. Dev Hynes sarà con la sua band sabato 3 novembre al Club To Club di Torino, nella stessa serata di Aphex Twin, DJ Nigga Fox, Yves Tumor, Leon Vynehall e serpentwithfeet.

Le prevendite e i pass per più giornate sono, ancora per poco, disponibili qui.