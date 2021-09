Esce un nuovo EP di remix di Julien Baker

Julien Baker ha diffuso oggi via Matador l’EP Little Oblivion Remixes, brani tratti dal suo ultimo, ottimo album, Little Oblivions, uscito lo scorso febbraio remixati da nomi di rilievo come Half Waif, Jesu, Thao, Helios e Gordi.

Baker aveva condiviso qualche settimana fa il remix di “Bloodshot” effettuato da Helios. Il brano già nella sua versione originale aveva una forte componente elettronica e Helios accentua questo aspetto con sapienza e raffinatezza. Con qualche leggera modifica nella progressione di accordi e nei riverberi, il brano risulta altrettanto convincente e avvolgente e il sound dà un sapore diverso alla composizione.

Julien Baker ha da poco iniziato una tournée negli States. I primi show si sono tenuti in Georgia e Alabama. Tra qualche tempo la cantautrice classe 1995 sarà anche a New York e a Los Angeles.