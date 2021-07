[Scream&Yell] Tre domande: TAMASHIRAN, il progetto solista di Lucas Tamashiro

intervista di Renan Guerra

Lucas Tamashiro è passato attraverso i gruppi Raça, Ombu e Gumes e dopo questi scambi ha deciso di avventurarsi nelle proprie composizioni. Sotto il nome TAMASHIRAN e con la produzione di Vivian Kuczynski, ha pubblicato il suo primo singolo, “Mundo”, dall’etichetta Balaclava Records, come parte del progetto Radar Balaclava, un’iniziativa dedicata alla proiezione di artisti indipendenti nel paese.

TAMASHIRAN è fondamentalmente un’infarinatura grammaticale con il cognome Tamashiro, che significa castello di diamanti ed è stato ereditato da sua madre, che è figlia di giapponesi. È un gioco linguistico interessante se si pensa al simbolismo di un castello di diamanti e a come questa costruzione deve passare attraverso la scelta delle pietre grezze e il taglio. Una sorta di metafora del processo interno dell’artista stesso fino a quando non si capisce pronto per una carriera da solista.

“Mundo” porta l’universo indie in cui Tamashiro abitava, ma cerca anche conversazioni con le sonorità pop. Per completare, la canzone ha ottenuto un video musicale creato da Lucas e Carolina Luz, tutto registrato nel mezzo della quarantena, in cui il duo registra una passeggiata intorno a San Paolo, con immersioni attraverso l’universo interno (e quasi subacqueo) di TAMASHIRAN.

Per capire di più su questa uscita, Lucas ha risposto a tre domande a Scream & Yell. Eccole qui sotto:

Dopo tutti questi processi e lavori collettivi, qual è stata la molla per decidere il progetto solista? Senti che qui puoi esplorare altri lati che non sono stati mostrati prima?

Mi piace pensare che la vita sia una costante evoluzione, quindi in questo senso è stato solo uno svolgimento di ciò che è venuto prima. Pensandoci, l’inizio deve essere stato quando sono venuto al mondo. Ma in modo più pragmatico, era una possibilità di esplorare nuove sonorità che erano limitate quando si lavora insieme ad altre persone e c’è una certa democrazia nella dinamica collettiva, e di approfondire i miei interessi individuali come l’approccio al pop, anche se in un modo strano e bizzarro.

Com’è stato il processo di produzione di questo primo singolo e come ti sei collegato con Vivian Kuczynski? Come è stato questo scambio?

Conoscevo già il lavoro di Vivian e pensavo che fosse incredibile, sia artisticamente che in termini di produzione. Allora avevo bisogno di interlocutori per capire me stesso come artista solista, e Dotta ha fatto il ponte per poterci scambiare idee come produttori. Lei è stata così disponibile e disponibile e modesta che ho sentito di dover lasciare parte del lavoro nelle sue mani, e questa è stata la cosa giusta da fare. Disegnando un’analogia, ha reso tutto quello che volevo dire mille volte più chiaro.

Da qui in poi, quali sono le intenzioni e le idee per il futuro di TAMASHIRAN? Possiamo aspettarci un album completo?

Come persona, per fare soldi ed essere felice, lol, e continuare a produrre qualcosa di creativo, ma come artista ho intenzione di lavorare insieme a Vivian su una manciata di altri suoni. Con Carolina Luz, in qualche altro video, perché anche quella parte mi è piaciuta molto.

