Esce oggi Happier Than Ever, il nuovo album di Billie Eilish

Esce oggi via Darkroom e Interscope Happier Than Ever, il secondo album di Billie Eilish, seguito del fortunato e premiato debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, pubblicato nel 2019. L’album è scritto a quattro mani insieme al fratello Finneas O’Connell, che è anche produttore di tutti i brani.

L’album è stato anticipato da diversi singoli, il primo diffuso addirittura nell’estate 2020, “My Future”. In seguito sono stati pubblicati “Therefore I Am”, nel novembre dello scorso anno, “Your Power” nell’aprile di quest’anno e “Lost Cause” e “NDA” a giugno e a luglio. Siamo di fronte a un album più maturo e musicalmente più variegato dell’esordio: la cantautrice continua a fondere tra loro più generi, dal folk all’electro-pop, da un cupo soul all’hip-hop, dai groove funk alle ballate costruite intorno a chitarra acustica e voce. Anche le tematiche toccate dai brani sono variegate: dall’abuso sessuale allo stalking, dal mondo dei social media alla messa alla berlina degli haters.