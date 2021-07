Joni Mitchell, Jimi Hendrix e quel tape del 1968 rubato e ritrovato

La notizia è di pochi giorni fa e la riporta con particolare efficacia e con ottima sintesi NPR. La leggendaria registrazione di un concerto di Joni Mitchell tenutosi a Ottawa, Canada, il 19/03/1968, effettuata da Jimi Hendrix – circola una foto, postata sui canali social ufficiali di Joni Mitchell, che mostra Hendrix proprio sotto il palco intento a sorvegliare il macchinario -, verrà presto pubblicata. Il canale YouTube ufficiale della cantautrice ha diffuso un brano tratto dallo show, “The Dawntreader”, e la qualità del suono – come quella della performance – è straordinaria.

Hendrix aveva registrato entrambi i set che Mitchell, che al tempo aveva 24 anni, tenne quel giorno al Le Hibou, una coffeehouse di Ottawa, Canada. “The Dawntreader” è splendidamente eseguita: Joni Mitchell è sola alla chitarra e alla voce e dà vita a una performance ipnotica ed emozionalmente fortissima. Il tape, che era stato rubato, cinquant’anni dopo è tornato tra le mani di Mitchell. Questa traccia e l’intero live faranno parte di Joni Mitchell Archives Vol. 2: The Reprise Years 1968-1971, la prossima uscita in una serie di pubblicazioni d’archivio della cantautrice canadese, prevista per il prossimo ottobre. A pochi isolati di distanza dal Le Hibou, dove Mitchell si esibiva, Jimi Hendrix stava finendo il suo show sold out al Capitol Theater. In seguito si recò al concerto di Joni Mitchell e registrò due set.

Per quanto riguarda Joni Mitchell, qualche settimana fa Blue, uno dei capolavori assoluti della cantautrice, ha festeggiato i cinquant’anni. Per l’occasione l’album è stato rimasterizzato ed è stato diffuso anche Blue 50: Demos & Outtakes, un EP contenente cinque brani tra take alternativi di pezzi poi pubblicati sul disco e outtake.