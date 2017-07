A fine luglio, la terza edizione di FRAC Festival

Non manca molto all’inizio del FRAC Festival di Lamezia Terme (CZ), un festival molto giovane (la prossima sarà la terza edizione), ma che in così pochi anni è riuscito a sorprendere per una proposta artistica molto attenta alle migliori espressioni artistiche contemporanee, sia italiane che internazionali.

Non stiamo parlando di festival soltanto musicale, ma di un progetto culturale più ampio che spazia anche alle arti visive e a quelle performative, ospitate in ogni volta in location suggestive che solo il sud Italia sa regalare.

L’edizione 2017 andrà in scena venerdì 29 e sabato 30 luglio in due luoghi distinti: il Castello Normanno-Svevo di Vibo Valentia e il Castello Murat di Pizzo Calabro. Entrambi si trasformeranno, ospitando installazioni degli artisti in mostra nelle sale interne e concerti o djset sulle terrazze e nei cortili interni.

I protagonisti annunciati sono tantissimi: in fondo trovate l’elenco completo, a noi basta già elencarne qualcuno, come Andy Stott, Larry Gus, Dan Shake e Barrio Lindo per quanto riguarda l’internazionalità, e Indian Wells, e Holiday Inn solo per citare due dei tanti artisti italiani in cartellone.