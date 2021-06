La Top 7 della settimana (#24, 2021)

L’estate dietro l’angolo mette a segno i suoi primi colpi, tra l’Italia che gioca agli Europei, rassegne che ripartono e line up in via di definizione. Il punto sulle uscite di questa settimana.

7. Hand Habits per il Singles Club della Sub Pop

L’iniziativa della Sub Pop che mette a disposizione un numero limitato di copie e di materiali inediti attraverso una sottoscrizione al sito, aggiunge il sesto volume. Per la serie, avviata dalla storica etichetta nel 1988, che ha sfornato singoli dei Nirvana, The White Stripes, Iron & Wine e tanti altri, è uscita anche Hand Habits. La cantautrice newyorkese ha pubblicato infatti due brani, preludio di un nuovo LP in arrivo a distanza di un paio di anni dal debutto con “Placeholder”.

6. Max Bloom al suo secondo giro di boa

Incassato il duro colpo, dopo lo scioglimento dei Yuck lo scorso febbraio, Max Bloom, che poco tempo dopo aveva dato l’annuncio del suo secondo progetto come solista, il 18 giugno ha fatto uscire “Pederastian”. L’album contiene melodie godibili e lisergiche sonorità dream pop.

5. Living Other Lives: il singolo degli Efterklang

Gli Efterklang hanno in cantiere un nuovo album, “Windflowers”, che uscirà l’8 Ottobre su City Slang. Insieme alla notizia, il gruppo ha fatto trapelare anche un nuovo singolo intitolato “Living other lives”, associato a un bel videoclip ambientato in un suggestivo clima danese.

4. I SUUNS stanno per fare uscire un nuovo disco

Si chiamerà “The Witness”, il nuovo disco dei Suuns che vedrà la luce a settembre. Su atmosfere minimali, sia a livello di suoni che di concept, è il singolo che lo anticipa, “Whitness Protection”.

3. Several Others: il ritorno dei Whispering Sons

Non poteva mancare un nuovo tassello da aggiungere alla nuova ondata post punk anche con l’estate che incalza. I Whispering Sons ripartono dopo la pandemia che ha bloccato i progetti dal vivo con “Several Others”, seguito discografico di “Image”, loro album d’esordio del 2018. I belgi avevano fatto uscire il singolo “Surface” questo inverno, esaurito nel giro di un solo giorno.

2. La quarta estate dei King of Convenience

Quale miglior modo per dare un tocco in più di allegrezza malinconica a questa estate, se non festeggiando l’ultimo approdo discografico di Erlend Øye – che ha messo per un momento da parte i suoi progetti paralleli – e Eirik Glambek Bøe, al secolo I King of Covenience? Il duo ha aspettato 12 anni per tornare insieme e pubblicare il quarto album in studio.

1. Good Vibrations are back!

Ormai è ufficiale! A luglio uscirà “Feel Flows: The Sunflower & Surf’s Up Sessions 1969-1971”, spendido cofanetto dei Beach Boys che conterrà tracce inedite e nuove versioni rimasterizzate degli album “Sunflowers” (’70) e “Surf Up” (’71). L’operazione ha il merito di accendere i riflettori su un’epoca fin troppo sottovalutata, ma che mostra una band in gran spolvero. L’Endless Summer non è ancora finita.

