Cover novembre 2023: Eddington Again

In questo novembre non certo ricco di esaltanti uscite discografiche, c’è un disco in uscita che ha attirato le nostre attenzioni: è “Naomi9”, l’album d’esordio di Eddington Again, fuori per !K7 Records il prossimo 17 novembre. A lui dedichiamo la cover del mese.

Con all’attivo una manciata abbondante di singoli ed EP nei quali mescola pattern r’n’b a produzioni decisamente più teutoniche, nelle ultime settimane l’artista berlinese d’azione ha pubblicato due estratti, uno più convincente dell’altro: “Clash” e “Cake Code”, nei quali mette in mostra una pregevole combinazione di soul, alt-pop e elettronica. A questa combo di anteprime si aggiunge “Petrify”, singolo pubblicato estemporaneamente nel 2020 e ora rilavorato in occasione del debutto.

Poco altro è dato sapere sul suo conto, per ora. In attesa della data di uscita, ecco i due pezzi da ascoltare.