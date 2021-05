[T4ATF!] Snow Tha Product, Young Baby Tate, mui zyu, duendita

Giovani, talentuose, probabilmente in rampa di lancio: l’appuntamento di Thanks 4 All the Fish! è dedicato ai nuovi singoli pubblicati di recente da quattro artiste femminili. Di seguito tutte le cose da ascoltare.

Se scrivo “Nathy Peluso” voi che reazione avete? Se siete tra quelli che ammiccano allora ecco una novità interessante in casa Bizarrap: il producer grazie al quale nel mondo esiste questo pezzo incredibile è tornato con un nuovo brano, questa volta in collaborazione con Snow Tha Product, rapper metà statunitense e metà messicana.

Tra tre giorni, il 13 maggio, Young Baby Tate spegnerà appena venticinque candeline sulla sua torta di compleanno: la rapper georgiana pochi giorni fa ha pubblicato il suo nuovo singolo “Eenie Meenie” e pare davvero pronta a prendersi il posto che le spetta nel panorama hip-hop contemporaneo americano. I fan di Insecure, la serie tv di Issa Rae, forse la conoscono già: qualche suo pezzo è già stato inserito nella colonna sonora dello show.

“pour a brain” è invece il singolo di debutto di mui zyu. Electro-pop di matrice lo-fi, con synth ruvidi e ovattati che contrastano alla perfezione con il cantato leggero e zuccheroso della giovane artista originaria di Honk Kong e cresciuta a Londra.



duendita: Se non la conoscete già, è ora di rimediare – magari a partire proprio dal suo nuovissimo brano “bio”. L’artista del Queens, di cui vi consiglio anche questo EP uscito del 2019, presenta così l’uscita discografica: «bio” is an existential dance song… reflecting on a distaste for involuntary experiences as a human… exploring themes of reality, creation and surveillance… “i didn’t ask to be born!”… yet you still have to find / cultivate joy in order to survive…. this song is about that journey and experience»