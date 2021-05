Esce il nuovo doppio album di Van Morrison, Latest Record Project Vol. 1

Esce oggi via Exile/BMG il nuovo album di Van Morrison, il doppio Latest Record Project Volume 1. Si tratta di un album dinamico e accessibile, un viaggio di ventotto tracce nel suo infinito amore per il blues, l’R&B, il jazz e il soul.

Anche Van Morrison, come è accaduto a tantissimi altri artisti, è stato obbligato dall’isolamento forzato a non poter organizzare tour e a dedicarsi, quindi, alla scrittura, suonando piano, chitarra o sassofono. Nascono così questi brani, ritmati e diretti, curati ma schietti, resi particolarmente godibili anche grazie a una sezione ritmica con la quale Morrison condivide un feeling immediato e spontaneo. Qui sotto potete ascoltare la discreta “Where Have All the Rebels Gone?”.