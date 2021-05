Lacrimuccia, ecco tutto il Ferrara Sotto Le Stelle 2021

Ci vengono i lacrimoni a parlare di nuovo di un festival live.

Il Covid non ferma Ferrara Sotto Le Stelle 2021, che per l’occasione si sposta dalla storica piazza Castello per immergersi nel verde del parco cittadino Parco Massari e si terrà dal 30 giugno al 4 luglio.

Mercoledì 30 giugno il festival si apre con la prima tappa di uno dei tour più attesi della stagione: quello di Iosonouncane, che porta sul palco il suo nuovo album “Ira”. Ad aprire il concerto ci sarà Vieri Cervelli Montel, promettente e ispirato musicista di base a Firenze.

Giovedì 1° luglio è la volta degli Shame, che arrivano per presentare il discusso “Drunk Tank Pink”, il loro secondo album uscito a gennaio 2021 e prodotto da James Ford. Insieme a loro i Massimo Volume, per il loro unico concerto estivo.

Venerdì 2 luglio protagonista La Rappresentante di Lista, band nata dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina, reduce dal successo della partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con “Amare” e del suo nuovo album “My Mamma”.

In apertura i Post Nebbia, band padovana che con il suo ultimo album “Canale Paesaggi” si è conquistata un posto d’onore nella scena indipendente nostrana.

Sabato 3 luglio il Parco Massari ospita invece Mecna e il suo ultimo successo discografico “Mentre Nessuno Guarda”. Prima di lui salirà sul palco Generic Animal, al secolo Luca Galizia, per presentare il suo “Presto”: un disco che è un romanzo di formazione in musica di una generazione liquida, creato con sincerità e libertà assolute, usando la lingua italiana in modo iper-creativo.

Domenica 4 luglio il festival si chiude con Venerus. Artista milanese eclettico e raffinato, capace di dare vita a un sound caleidoscopico e impossibile da etichettare, porterà dal vivo le atmosfere oniriche di “Magica Musica”, il suo primo disco, che conduce in un viaggio spazio-temporale tra soul, r’n’b ed elettronica, sfociando nel linguaggio del pop in modo del tutto inedito e che è riuscito a incantare pubblico e critica. In apertura, Laila Al Habash, cantautrice italo-palestinese classe 1998 che con il suo Ep d’esordio “Moquette”, prodotto da Stabber e Niccolò Contessa, si è affermata come uno dei nomi più promettenti del panorama musicale italiano.

Soprattutto, bentornato Ferrara Sotto Le Stelle.