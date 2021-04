Waxahatchee e Adrianne Lenker annunciano tour negli US nel 2021

La musica live in US prova a ripartire la prossima estate e di recente sono stati annunciati i tour di due grandi cantautrici contemporanee.

Una decina di giorni fa Kate Crutchfield aka Waxahatchee ha annunciato che darà il via al tour di supporto al suo straordinario album Saint Cloud uscito poco più di un anno fa. Sarà on the road in settembre e in ottobre e tra le date annunciate c’è la partecipazione al celebre Bonnaroo Music & Arts Festival di Manchester, TN, che quest’anno eccezionalmente si terrà a settembre e non a giugno e avrà una line-up particolarmente notevole che vede, tra gli altri, Megan Thee Stallion, Tame Impala, Run the Jewels, Tyler, the Creator, Lana Del Rey, Phoebe Bridgers e Brittany Howard. Crutchfield sarà anche a New York, Los Angeles, Philadelphia e in molte altre città.

Anche Adrianne Lenker dei Big Thief, reduce dall’altrettanto straordinario songs/instrumental, uscito lo scorso ottobre e sua seconda prova solista, ha annunciato proprio ieri un tour autunnale di una dozzina di date previsto per novembre. Il tour toccherà più stati, tra cui New York, Vermont, Illinois, giungerà anche a Washington e si concluderà con due show a Minneapolis. Speriamo di vedere presto entrambe anche in Italia.

(L’immagine in evidenza è parte dell’artwork dell’album Saint Cloud di Waxahatchee.)