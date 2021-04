I consueti 7 nuovi brani e dischi che hanno riempito questa settimana ormai quasi terminata. Tanti ritorni e l’atteso nuovo album degli intramontabili Dinosaur Jr.

7. Weezer – “I Need Some of That”

6. Cosmetic – “La Luce Accesa”

5. Beach House + Meow Wolf – “Marin’s Dreams”

4. Iceage – “Gold City”

3. A Place To Bury Strangers – “End of The Night”

2. Dinosaur Jr. – “Sweep It Into Space”

1. The Chemical Brothers – “The Darkness That You Fear”