Rosali alla ricerca consapevole di se stessa

La cantante e musicista di Philadelphia Rosali sta per tornare con il suo terzo lavoro, “No Medium”, in uscita il 7 maggio 2021, ma intanto si può già ascoltare il singolo “Mouth”, una ballata tra folk acustico e tradizione country, con un mandolino che fa capolino e sottolinea la soavità della voce di Rosali.

“No Medium” esplora il territorio spesso oscuro della perdita, della morte, della sessualità e della dipendenza, e per farlo Rosali si è rinchiusa in una fattoria sulle colline del South Carolina per affrontare i suoi demoni, chiamando i suoi amici del David Nance Group.

Da ascoltare per chi è ha l’esigenza di ascoltare qualcosa che rappresenti una ricerca consapevole che non perde di vista la propria individualità.

No Medium by Rosali

foto credit: Constance Mensh

fornita da ufficio stampa Melodic Records