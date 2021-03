La Top 7 della Settimana (#9, 2021)

7. St. Vincent non ne becca più una

Mi spiace, sono tranchant, ma – a mio sommesso parere – St. Vincent non ne azzecca più una del 2011. Il nuovo singolo “Pay Your Way In Pain” continua nel suo percorso in cui strizza l’occhiolino, con un synth alla Eurythmics e un mood alla Prince di cui – personalmente – non se ne sentiva il bisogno. È da un po’ che St. Vincent ammicca, prima faceva sognare.

6. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic insieme

Nu-soul di classe.

5. Molto amore con Saint DX

Il produttore e cantante indie pop francese presenta il suo nuovo singolo “Can’t Get You”, che vede la partecipazione della band inglese Ménage à Trois con la voce di Ellery James Roberts (precedentemente nei Wu Lyf).

4. Masayoshi Fujita, sotto la pioggia del Giappone

Tra i vibrafonisti più noti al mondo, Masayoshi Fujita annuncia ‘Bird Ambience’, il nuovo album in arrivo il 28 maggio. Il video è di Thunder, e sembra subito di essere sotto un pioggia estiva in Giappone. Il video è diretto e girato da Ryo Noda nei paesaggi montani che circondano la nuova vita di Fujita a Hyogo, nel Giappone rurale.

3. Logic1000 è sulla copertina di MixMag



La produttrice e DJ di Sydney, ora a Berlino, Logic1000 è sulla nuova copertina di Mixmag.

2. Vök, quando ci perderemo ancora nel weekend?

Si intitola “Lost In The Weekend” il nuovo singolo del trio dream-pop elettronico islandese, malinconico, nostalgico, da salivazione azzerata. Bellissimo.



1. L’emozione di “Del Mondo” nella versione di Max Gazzé a Sanremo

Max Gazzé l’ha fatta grossa, ed è riuscito a eseguire, nella serata di ieri a Sanremo dedicata alle cover, una versione di “Del Mondo” dei CSI quasi più emozionante dell’originale. Certamente la parte finale è un crescendo che porta l’ascoltatore dentro un vortice, che Silvestri scioglie con quelle parole, “è stato un tempo il mondo giovane e forte”, che in questo attuale momento storico sono – purtroppo – commoventi.

https://www.raiplay.it/video/2021/03/Sanremo-2021-terza-serata-Max-Gazze-con-la-Magical-Mystery-Band—Del-Mondo–1e46e128-f13a-41d0-b808-c2d3d4afb60b.html

(Paolo Bardelli)