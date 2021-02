Julien Baker, ci siamo quasi con “Little Oblivions”

Julien Baker ha condiviso “Heatwave”, un singolo dal suo album “Little Oblivions”, in uscita domani venerdì 26 febbraio.

Sempre il 26 febbraio alle 20 (ora italiana/2pm EST) NPR ospiterà il LISTENING PARTY dell’album e il 25 marzo, in diretta streaming da Nashville, ci sarà il concerto ufficiale per l’uscita di “Little Oblivions”.

Circa “Heatwave”, Julien Baker ha dichiarato: “Forse è un argomento trito e ritrito, ma “Heatwave” riguarda proprio il confronto con quanto tempo passo a preoccuparmi di cose che sono banali. Ero bloccata nel traffico perché un’auto aveva preso fuoco per caso, e mi ha fatto sentire così stupida per essermi preoccupata delle cose di cui mi ero preoccupata prima quel giorno. Era una cosa così toccante, un evento che comunicava un sacco di cose complesse in una sola immagine. Così ci ho scritto una canzone. So di non essere la prima persona ad essere testimone di un’atrocità e a considerare la mia mortalità o la fragilità della vita a causa di essa, ma questa è stata davvero la mia esperienza. Teoricamente la lezione o il simbolismo da interpretare lì è che la vita è preziosa e non vale la pena dare il proprio tempo e la propria energia a pensieri negativi, ma come si può essere una persona viva sulla terra in questo momento e non avere pensieri negativi? È certamente meno romantico dire che la considerazione della fragilità della vita mi ha fatto sentire sollevato per la mia irrilevanza, ma è vero; è confortante pensare al ruolo minuscolo che ognuno gioca nel dramma umano, realizzare che abbiamo più scelta su ciò che diamo potere su di noi di quanto forse pensavamo”.

Il New York Times ha incluso “Little Oblivions” nell’articolo “11 Things To Look Forward to In 2021”.

Photo by Alysse Gafkjen

autorizzata la pubblicazione dall’Ufficio Stampa Spin Go!