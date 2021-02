Frank Mada e il suo pop “espatriato”

Il suo nome d’arte è Frank Mada, è originario di Bergamo ma vive a Londra da quattro anni.

Il suo nuovo singolo “Welcome To Your World” è un pop senza aggettivazioni, e la sua italianità è in realtà virata in una internazionalità ben fatta. Merito probabilmente del fatto che Mada sia un “espatriato”, ma questa sua condizione è in realtà sottolineata come dolorosa – come è immaginabile – nella canzone: “Quello che ho voluto trasmettere con questa canzone e con questo video è una riflessione sull’abbandono della propria terra di origine. Prendere una decisione di questo tipo è spesso spinta da una situazione di sofferenza e di difficoltà, e ricostruirsi una nuova vita in un altro posto è una decisione coraggiosa. ’Welcome To Your World’ è un messaggio di speranza e in questa canzone io accolgo questa giovane ragazza in questo nuovo mondo. Il videoclip ha comunque un finale a sorpresa che lascia lo spettatore basito e ad una sua libera interpretazione”, dice Mada.

Il videoclip, per il modo in cui è stato girato in piano sequenza, ed è stato selezionato per la finale di tre Film Festival Italiani, Amarcort film festival, Cortisonanti International short Film Festival e Ferrara Film Corto Festival.

