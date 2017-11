Tornano i Mamavegas, guarda il video di “After The Fall”

Torna una delle band più originali della nuova scena indipendente italiana: “After The Fall” è il singolo che anticipa “MMM”, il terzo album dei Mamavegas, in uscita il il 15 dicembre per 42 Records.

Il brano anticipa un disco davvero eterogeneo, tra scuola indie rock ed elettronica, ballate folk e psichedelia, jazz. La band campana di stanza a Roma sembra comunque non voler rinunciare a quelle contaminazioni davvero uniche in Italia tra wave ed echi esotici che ne hanno caratterizzato la cifra stilistica fin dall’esordio.

Prima del tour vero e proprio che porterà i Mamavegas in giro per i club di tutta Italia, l’album sarà presentato con una data a zero nella loro terra d’origine e due show speciali, a Milano e Roma.

Questi gli appuntamenti:

30 dicembre 2017 – Baronissi (SA) @ Re:Hub (Data Zero)

12 gennaio 2018 – Milano @ Circolo Ohibò

13 gennaio 2018 – Roma @ Monk