Old Smile e la paura di ciò che ci aspetta

Old Smile è una nostra vecchia conoscenza: il suo ep del 2018, “Ripple Trail”, era finito in una top 7 della settimana per il suo sorprendente psycho-jazz. Old Smile è Tom Herman, un one-man-band nativo del New Jersey.

Torna oggi con un nuovo album, “Glued”, dopo diverse vicissitudini che lui stesso descrive così:

“L’ho registrato durante un periodo difficile. Mia madre è morta di cancro alla fine di dicembre. Poi in aprile COVID ha iniziato a diffondersi nel magazzino in cui lavoravo. Vivendo con mio padre, non volevo contagiarlo e ho lasciato il lavoro. Ho iniziato a riprendere a registrare musica in aprile e poi l’ho finito ai primi di agosto. L’ho registrata per aiutarmi ad affrontare il mio dolore e la mia paura generale del mondo”.

Il risultato è toccante.