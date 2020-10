I Technoir non si fidano dell’algoritmo

Il loro nuovo singolo “Haters Hate” rimane in bilico tra videogame music, soul e black, ed è un piacere da ascoltare: stiamo parlando dei Technoir, un duo electro-soul con origini italiane, ghanesi e greche con base a Milano.

A tre anni dall’uscita del disco d’esordio “NeMui – New Ecosystem Musically Improved”, i Technoir pubblicheranno il prossimo 30 Ottobre per l’etichetta Kengah Records il nuovo album “Never Trust The Algorithm“, disponibile il pre-order del vinile sul Bandcamp del duo.

Un album che si preannuncia dal vero sapore internazionale e attuale, circostanza non banale per un progetto italiano.